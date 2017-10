Cette opération aura pour objectif d’accélérer la croissance du pionnier français, leader mondial de l’impression 3D céramique.

Cette prise de participation majoritaire de Sinto va permettre à 3DCeram :

De s’adosser à un partenaire industriel pour augmenter ses capacités de production d’imprimantes 3D

D’accélérer son développement à l’export, principalement en Asie et aux Etats-Unis, où le groupe japonais est fortement implanté.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 2 M€ en 2016, et une vingtaine de collaborateurs en France, la société française, se place parmi les entreprises les plus innovantes et dynamiques de la région Nouvelle Aquitaine. Elle gagne la reconnaissance du secteur en Europe et dans le monde grâce à son savoir-faire technologique exceptionnel d’impression 3D céramique.

Ce savoir-faire unique de 3DCeram, sa capacité d’accompagnement sur-mesure et « clé en mains », met l’impression 3D céramique au service de nouvelles applications, sur 3 secteurs majeurs :

L’Industrie (Aérospatial, Défense, Aéronautique, Electronique, Automobile),

Le Biomédical (implants oculaires, crâniens...),

Le Luxe (joaillerie, horlogerie).

Forte de ses bons résultats et d’un savoir-faire technologique unique sur le marché de l’impression 3D, 3DCeram a décidé de signer un accord pour s’allier au groupe japonais Sinto, acteur mondial dont la vocation est de « donner vie et formes aux matériaux et procédés ».

Cet accord répond à une logique de développement pour le groupe nippon qui souhaite accélérer sa croissance à l’international et accéder au rang des leaders mondiaux de « l’additive manufacturing ».

Créée en 2001, 3DCeram est dirigée par Christophe Chaput et Richard Gaignon depuis 2009, Cette prise de participation va permettre à 3DCeram l’embauche de nouvelles ressources notamment commerciales et en R&D.

Sinto, groupe créé en 1934, est le leader mondial en équipement de fonderies, offrant des technologies sophistiquées qui améliorent la qualité, la productivité et respectent l’environnement.

Sinto a ensuite appliqué son expérience et son savoir-faire dans des domaines connexes, au service de clients et de l’industrie avec des solutions pour le traitement de surfaces, la préservation de l’environnement, la manutention, la mécatronique, les matériaux, les procédés etc.

Cette opération s’inscrit donc parfaitement dans la road map de 3DCeram, soucieuse de capitaliser sur son savoir-faire technologique unique d’impression 3D céramique.

Pour Richard Gaignon et Christophe Chaput, co-dirigeants de 3DCeram : « Cet accord pour la prise de participation majoritaire couronne nos efforts de construction d’une PME performante et renforce notre rôle de dirigeants responsables, attentifs à la pérennité de 3Dceram en France et à l’International, avec la volonté de faire grandir nos équipes. Cela nous permet d’envisager sereinement l’avenir grâce à un financement encore plus solide, de poursuivre notre croissance, et d’offrir à nos clients des ’solutions optimisées 360°’, globales, bâties sur des partenariats dans la durée. »

L’arrivée de ce nouvel actionnaire va renforcer la capacité de production de 3DCeram pour poursuivre la construction d’un groupe de taille mondiale dans des marchés de haute technicité à fort potentiel de croissance.

« Nous souhaitons franchir une nouvelle étape. Nous voulons à la fois consolider la valeur de référence incontestée que 3DCeram constitue dans le domaine de l’impression 3D céramique et renforcer notre positionnement de société d’ingénierie dans « l’additive manufacturing 360° », à une l’échelle planétaire. Notre objectif est de faire de 3DCeram le leader mondial dans son domaine », poursuivent Richard Gaignon et Christophe Chaput.

« Depuis 8 ans, nous travaillons dans une relation de confiance avec nos collaborateurs et partenaires, ce qui nous a permis de réaliser nos objectifs de croissance, et nous les en remercions. Aujourd’hui nous choisissons de passer à une nouvelle étape de notre histoire, afin d’assurer une expansion pérenne avec le soutien de l’équipe Sinto, dont nous savons qu’elle partage le même esprit entrepreneurial qui nous anime au quotidien. Elle saura nous accompagner dans la poursuite de nos projets », expliquent Richard Gaignon et Christophe Chaput.

Pour A Nagai, Président du groupe Sinto : « Nous sommes heureux de venir accompagner 3DCeram sur les chemins de la croissance et de permettre à cette entreprise française, dont le niveau d’excellence technologique n’est plus à démontrer, de rayonner sur la scène mondiale. Notre actionnariat s’établit dans une perspective de long-terme pour que l’impression 3D céramique se développe à beaucoup plus grande échelle. »