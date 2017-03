Zoom sur les nouvelles startups françaises actuellement en campagne :

Waiting for the Sun conçoit et commercialise deux gammes de lunettes en matériaux renouvelables dont l’un a été breveté (bois2). Celles-ci sont distribuées dans 26 pays grâce à un réseau de 700 points de vente partenaires et dans le concept store parisien de la société. Waiting for the Sun a réalisé un CA de 673k€ en 2016 et ambitionne d’ouvrir un réseau de boutiques d’optique en propre, développer son réseau de distributeurs et développer son offre web avec les fonds recueillis.

Waiting for the Sun est actuellement en campagne et souhaite recueillir 550 000€.

Data Hertz commercialise depuis 7 ans, des solutions de communication de crise à destination de clients grands comptes et d’institutions publiques. Grâce à son expertise, la société a réussi à développer des systèmes de transmission de données rapides, sécurisés et quelle que soit la couverture réseau existante. Ces solutions permettent de répondre aux exigences de ses clients (700 à date). En parallèle, Data Hertz fournit également des services de mise aux normes d’infrastructures réseaux à des clients tels que Orange, Colt ou RTE. La société souhaite aujourd’hui réaliser une levée de fonds sur SmartAngels afin d’accélérer son développement commercial, continuer sa R&D et élargir son offre grâce à une stratégie de croissance externe.

Data Hertz est actuellement en campagne et espère de recueillir 400 000€.

Squadrone System Après le succès de son drone autonome Hexo+ dédié au sport et à l’aventure, Squadrone System se concentre sur des solutions drones visant à résoudre des problématiques industrielles. L’entreprise développe une première solution d’inventaire d’entrepôts logistiques par drones autonomes réduisant par 10 le temps de l’opération. La société a fixé son besoin de financement minimum à 500k€ afin de financer ses efforts R&D sur les 3 applications visées : inventaire, sécurité et assurance et commercialiser son offre en France et à l’international. Les solutions industrielles sont co-développées avec des partenaires clés : Hardis, Safran et Groupama.

Squadrone System est en campagne et espère recueillit 500 000€ (déjà 380 collectés)