Swiss Life Asset Managers, la division de gestion d’actifs du Groupe Swiss Life présente en Suisse, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, gère 190,3 milliards d’euros, dont 46,2 pour compte de tiers, au terme de l’année 2016.

En 2016, le montant des actifs sous gestion issus de l’activité pour compte de tiers a connu une progression de près de 28%. La collecte nette auprès de la clientèle externe reste dynamique, s’élevant à 7,9 milliards d’euros.

L’essentiel de la collecte nette provient d’une part, de l’expertise immobilière de Swiss Life Asset Managers, qui a contribué à hauteur de 2,37 milliards d’euros, d’autre part, de la gestion monétaire et obligataire dont les flux de souscription ont représenté plus de 3,71 milliards.

La contribution de ces expertises de gestion confirme leur capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins des investisseurs, dans un environnement de marché complexe qui a notamment été marqué par la recrudescence des risques politiques et la remontée des taux d’intérêt.

Par ailleurs, les fonds actions, diversifiés et l’infrastructure equity participent de plus en plus significativement à la collecte totale, avec plus de 1,8 milliard.

La diversification de l’activité se poursuit

La collecte nette en fonds d’investissement et mandats a cru de 32 % sur le marché français, pour atteindre 4,1 milliards d’euros.

« Nous mesurons le succès de nos expertises. L’association de solutions d’investissement « cœur » comme l’immobilier, la gestion obligataire et monétaire, et de stratégies innovantes, à l’image du cash-equivalent, des obligations indexées à l’inflation, du high yield, des actions minimum volatility ou long-short, est créatrice de valeur pour nos clients. Nous les remercions pour la confiance qu’ils nous accordent et continuerons de concevoir des produits capables de leur procurer des niveaux de rendement, de diversification et de décorrélation supérieurs » affirme Eric Bourguignon, Responsable des activités pour compte de tiers France chez Swiss Life Asset Managers.

À l’échelle géographique, le marché français représente 43% des encours sous gestion issus de l’activité pour compte de tiers, soit 19,9 milliards d’euros. Le reste des encours issus de la clientèle externe provient du marché suisse pour 49%, du marché allemand pour 6 %, et enfin, du Royaume-Uni pour 2 %.

En 2017, Swiss Life Asset Managers poursuivra sa stratégie de diversification de ses sources de revenus en développant de nouveaux mandats pour compte de tiers, en capitalisant sur ses expertises phares et en commercialisant de nouveaux fonds, notamment sur le segment des actions.