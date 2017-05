Cette levée de fonds va permettre à Blacknut de lancer une plateforme de jeux vidéo en streaming multi-écrans sans console, sur TV, ordinateur, tablette et smartphone. Créée par le serial entrepreneur Olivier Avaro (Orange, Streamezzo, Amdocs), la startup vise le très grand public et va proposer des centaines de titres, accessibles par abonnement.

Pour accompagner son lancement sur le marché français, le « Netflix du jeu vidéo » vient de lever 1,6 M€ auprès d’investisseurs (GO CAPITAL AMORCAGE II, NESTADIO, GWENNEG) et bénéficie au total de 2,4M€ de financement pour sa commercialisation prévue en fin d’année. Blacknut envisage ensuite un déploiement rapide de son offre en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.

A l’instar de Netflix pour les séries TV ou de Spotify pour la musique, Blacknut veut rendre l’univers du jeu vidéo accessible en streaming et sans console sur TV, tablette, ordinateur, et smartphone. Une prouesse technique enfin rendue possible grâce à une couverture de plus en plus importante en très haut-débit, à la montée en puissance du cloud et à la technologie développée par Blacknut permettant de rendre disponibles tous les jeux vidéo sur l’ensemble des supports d’écrans.

Créée en janvier 2016, Blacknut va distribuer des jeux vidéo à la demande et se veut bien plus qu’une boutique de contenu grâce à son approche éditorialisée et à son moteur de recommandation permettant la personnalisation du catalogue pour chaque usager et à chaque moment de jeu. « Blacknut veut offrir à ses utilisateurs un accès facilité à tous les jeux vidéo, pour en profiter sans limite et à un prix abordable » revendique le sérial entrepreneur et CEO de Blacknut, Olivier Avaro. L’ingénieur spécialiste du codage audio et vidéo, passé par Orange et Deutsche Telekom, a déjà créé plusieurs startups, dont Streamezzo qu’il a cédée à l’israélien Amdocs. Avec Eric Bustarret, CTO de Blacknut (Niji, NewLC, Mitsubishi Telecom) et l’équipe de R&D rennaise mise en place en un temps record, il a créé un outil de cloud gaming ultra performant, offrant une qualité d’expérience inédite : fluidité du jeu, temps de réponse très faible, accès sur tous les supports.

Tous les voyants pour le marché du « cloudgaming » étant au vert, Blacknut est en phase de pré-lancement avec des betatesteurs et vise une commercialisation vers le grand public à la fin de l’année. Elle se fera en direct via les TV connectées ou à travers l’offre jeu des opérateurs de réseaux pour un abonnement multi-écrans à moins de 20 € par mois.

« Nous ne visons pas les usages du jeu dit « hardcore », caractérisés par une pratique intense et focalisés sur un nombre de titres limité. En revenant aux racines du jeu, nous parlons à un public plus large, intéressé par une pratique ouverte et curieuse de ce média. Nous lui permettons d’accéder de manière simple et abordable à un vaste catalogue de titres de qualité, pour se divertir, découvrir, se challenger, se faire plaisir, s’élever … ou juste rêver » précise Olivier Avaro.

Le catalogue de Blacknut, actuellement d’environ 200 titres, est construit par Oscar Barda (Gaîté Lyrique, Conseiller au Ministère de la Culture, théoricien et spécialiste du jeu vidéo) et Nabil Laredj (G-Cluster, Electronic Arts, Gameloft). Ils apportent à Blacknut leur expertise dans le domaine du jeu et enrichissent quotidiennement le catalogue de titres nouveaux. Les rockstars des studios indépendants (Might & Delight, Toxic Games, The Sidekicks) comme les acteurs historiques (Codemasters, Milestone) ont déjà rejoints Blacknut avec enthousiasme et ont contribués à allonger la liste des titres disponibles sur la plateforme. Elle comprend maintenant aussi bien des jeux cultes (Another World, Les Cités d’Or), que des blockbusters (Toybox Turbo, Sherlock Holmes, Blaze Blue), des pépites poétiques (Shelter, The Bridge, Tengami) aussi bien que des aventures excitantes (Furi, Anarcute, Bombing Bastards).

En s’adressant au grand public et non pas exclusivement aux « gamers », les opportunités de développement sont prometteuses : plus de la moitié de la population joue et Blacknut vise environ 500 000 abonnés à 5 ans. Un chiffre ultra raisonnable au regard du potentiel de développement du « cloudgaming », dont le marché en Europe de l’Ouest est estimé à 440 M€ en 2017. Grâce à cette première levée de fonds d’1,6 M€ souscrite auprès de GO CAPITAL, Nestadio Capital et des business angels ayant participé à la campagne de financement participatif de la plateforme Gwenneg, Blacknut va bénéficier d’une capacité de financement totale de 2,4 M€ pour le lancement de son offre grand public fin 2017. Dès 2018, Blacknut envisage une deuxième levée de fonds pour se déployer rapidement en en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.