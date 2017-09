Un concours du CROUS d’Orléans-Tours

En juillet 2014, SCIC d’HLM Gambetta et Patriarche Office of Architecture ont remporté le concours lancé par le CROUS d’Orléans-Tours pour la réalisation d’une résidence destinée aux étudiants de l’institut des Biomédicaments et cosmétiques Bio3, sur le site du Plat d’Etain dans la ZAC Beaumont-Chauveau à Tours

40 ans d’occupation… Le marché pour la réalisation de la résidence comprend une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public pour une durée de 40 ans signée entre l’Etat et Gambetta et une convention de mise à disposition conclue avec le CROUS d’Orléans-Tours durant la totalité de l’AOT en contrepartie du versement des loyers à Gambetta.

Le coût de l’opération s’élève à 9,5 millions d’euros financés grâce à une subvention issue du projet d’investissement d’avenir de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 4 M€ et de prêts locatifs sociaux de la CDC à hauteur de 5,5 M€.

160 logements et des bureaux administratifs

Le bâtiment comprend deux ailes de 5 étages reliées selon un angle de 115 degrés. La résidence se compose de 160 studios de 8 à 20 m², équipés d’une cuisine et d’une salle de bains. Elle intègre également des bureaux administratifs du Service de Gestion des résidences Centre-ville du CROUS. La résidence bénéficie de l’agrément PLS de l’Etat permettant le conventionnement à l’APL des logements.

Une résidence qui s’inscrit dans son environnement… Les architectes de Patriarche ont conçu un bâtiment contemporain qui s’inscrit dans le dynamisme d’un quartier mixte, proposant de l’habitat, des activités économiques et de la formation. La première aile se déploie le long de la rue du Plat d’Etain et comporte deux décrochés au 1er et 3e étages afin de suivre la ligne des bâtiments voisins. La seconde aile suit une traversée piétonne paysagère et comprend un décroché au 4e étage.

… et pensée avec soin. L’intérieur de la résidence " Rabelais " a également été imaginé avec soin. La fonctionnalité du bâtiment a été pensée en amont et les volumes optimisés, afin d’offrir un confort de vie aux étudiants. La résidence comprend également de nombreux services répondant aux besoins de la vie étudiante : salles multimédias, laverie, salle de musculation, places de parking et garages 2 roues.

La résidence a été livrée en mars 2017 après 16 mois de travaux.