Un parc d’activités de plein air diversifiées en été…

Créé en 1979, le parc de loisirs les Planards s’étend sur plus de 5,6 hectares et dispose de plus de 1 000 m² de bâtiments comportant des logements, des bureaux ainsi que des locaux techniques.

Il propose des activités variées comme la luge Alpine Coaster qui fonctionne été comme hiver ou des jeux en plein air pendant l’été (trampolines, pistes de toboggans, manèges aquatiques). L’établissement dispose également d’une garderie de 60 places, d’un restaurant, d’un bar et propose 5 appartements en location saisonnière. Enfin, un parking gratuit de 800 places en été et de 200 places en hiver est à disposition des visiteurs.

« Situé à proximité du centre-ville de Chamonix, le parc bénéficie d’une localisation géographique de premier choix avec, à proximité, des sites à forte notoriété au niveau national et régional comme le téléphérique de l’Aiguille du Midi, la gare du Montenvers-Mer de Glace, le téléphérique du Brévent, mais aussi un accès direct à la gare SNCF » explique Pierre Dupuy Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM.

…et un domaine skiable en hiver

Située à 2 minutes à pied du centre-ville de Chamonix, la station Les Planards représente le plus grand domaine de la vallée pour les débutants et les enfants. En effet, le domaine skiable de Chamonix-Mont Blanc étant réputé pour son niveau de difficulté et la vallée étant très encaissée, il ne dispose pas de zones avec peu de dénivelé, plus adaptées aux skieurs débutants.

« Les Planards constituent un véritable front de neige pour débuter et se perfectionner en ski avec quatre pistes, un télésiège 4 places et deux téléskis, encadré par 75 moniteurs de l’Ecole du Ski Français à l’année. De plus, un enneigement est garanti par les installations des 42 canons à neige et par une exposition plein nord du domaine. En hiver, le parc est ouvert sur une large période de début décembre à mi-avril » poursuit Stéphane Balmat, un des repreneurs des Planards.

La station Chamonix-Mont Blanc accueille majoritairement une clientèle familiale mais aussi marginalement des entreprises pour la réalisation de séminaires.

Avec des activités complémentaires, que ce soit du ski, de la luge, des jeux aquatiques, ou encore la restauration et l’hébergement, le parc de loisirs a la capacité de capter cette clientèle tout au long de l’année.

Des repreneurs complémentaires et expérimentés dans le domaine des loisirs

Les nouveaux propriétaires, qui forment une équipe de repreneurs et entrepreneurs complémentaires, expérimentés dans le domaine des loisirs et du management, sont fortement impliqués dans la vie de la station. En effet, l’un d’entre eux, Julien PATTY, est le fondateur du Groupe Deep Nature, spécialisé dans la conception et l’exploitation de Spas. De plus, Stéphane BALMAT, un autre repreneur originaire de la vallée de Chamonix, est quant à lui Président du ski club.

« Nous sommes convaincus qu’il existe un potentiel de croissance important pour le parc des Planards. La situation géographique de Chamonix, la diversité des activités que nous proposons et les prestations de restauration et d’hébergement que nous allons repenser nous permettent de projeter des résultats prometteurs pour les mois et années à venir » assure Julien PATTY, l’un des repreneurs du Parc.

Depuis sa création en 1979, l’établissement était géré par une famille chamoniarde et depuis 20 ans sous la responsabilité du fils du fondateur. Les nouveaux acquéreurs ambitionnent donc de dynamiser et professionnaliser la gestion du parc, tout en intensifiant les activités connexes du site comme par exemple la restauration, l’hébergement, ou encore l’événementiel.

« Le parc présente un fort potentiel d’amélioration notamment par l’optimisation de la location des appartements et la redynamisation du restaurant, aujourd’hui sous exploité. Cette équipe de repreneurs dispose de solides connaissances dans le domaine des loisirs, de l’accueil client et de la gestion RH. Ils sont également très bien implantés au niveau local, notamment grâce à leur implication professionnelle au sein de la station Chamonix Mont-Blanc. Ces repreneurs que nous accompagnons disposent donc d’une expérience reconnue et d’une complémentarité pour mener à bien ce projet » précise Pierre Dupuy Chaignaud.

123 IM poursuit ses investissements dans le secteur du tourisme

Depuis plus de 6 ans, les gérants d’123 IM ont identifié l’industrie touristique comme un secteur porteur et d’avenir. 123 IM a déployé près de 250 M€ dans l’industrie touristique.

Plus précisément, 123 IM accompagne le développement de groupes d’hôtels et de campings mais également de professionnels spécialisés dans les loisirs. Ainsi, après avoir financé le groupe Bréhat, assurant des excursion maritimes au départ de la Pointe de l’Arcouest à bord de vedettes et après avoir accompagner le développement du croisiériste haute de gamme Catlante, 123 IM poursuit ses investissements dans le tourisme en réalisant des opérations aux côtés d’opérateurs proposant des activités de loisirs grand public.

« Depuis la fin d’année 2016, nous avons diversifié nos investissements en ne nous focalisant plus uniquement sur l’hébergement de type hôtels ou campings mais désormais sur l’activité de loisir au sens large. Cette nouvelle acquisition, orientée sur les activités de loisirs en plein air, illustre parfaitement cette stratégie » conclut Xavier Anthonioz Président du Directoire d’123 IM.