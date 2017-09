Cette opération a été menée dans le cadre d’un processus concurrentiel aux côtés de Medeos, 11e Groupe français d’EHPAD et acteur de référence dans la région PACA, à qui la gestion des 5 établissements a été confiée.

L’objectif de l’opération est de faire d’ICARE une nouvelle marque régionale, complémentaire à celle de Medeos, perpétuant ainsi l’activité du Groupe familial avec un haut niveau de qualité de prise en charge des résidents.

Une opération structurante pour 123 IM qui renforce son ancrage dans la région PACA aux côtés de Medeos

Les Fonds gérés par 123 IM ont déployé 23,2 M€ dans l’acquisition de la totalité des titres du Groupe familial ICARE, détenant et exploitant 5 EHPAD dans les Bouches du Rhône, dont 4 à Marseille, représentant un total de 416 lits.

123 IM a renouvelé sa confiance envers son partenaire Medeos à qui la gestion des 5 EHPAD a été confiée et qui a pris part à l’opération en tant que minoritaire.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité d’un partenariat entamé en octobre 2016, 123 IM appuyait alors le Groupe Medeos dans le développement de sa filiale Clinéo (acquisition de 3 EHPAD en PACA et Occitanie).

Le Groupe familial ICARE avait à cœur que la gestion de ses établissements soit confiée à un exploitant reconnu pour la qualité de sa gestion, tant envers les résidents qu’envers ses salariés, et disposant d’un ancrage régional fort.

« Il était primordial pour le Groupe familial ICARE que l’ensemble de ses établissements soit géré par un acteur régional reconnu, dont les valeurs humaines et éthiques sont au cœur des préoccupations des dirigeants. Nous avons trouvé cette confiance dans le couple investisseur-exploitant formé par 123 IM et Medeos » affirme David Orban, Directeur Associé chez Bucéphale Finance, conseiller du Groupe ICARE.

L’objectif de l’opération est de faire d’ICARE une nouvelle marque complémentaire de Medeos. Cet objectif s’inscrit dans la stratégie plus globale de Medeos qui se positionne comme un acteur complet et intégré autour de la prise en charge de la dépendance des séniors sous toutes ses formes.

« La reprise par 123 IM du Groupe familial ICARE à nos côtés va nous permettre de devenir le leader dans les Bouches du Rhône. Nous sommes ravis d’assurer la continuité d’une histoire familiale et de pouvoir maintenir les standards de qualité des établissements » explique Didier Germain, Fondateur et Président du Groupe Medeos.

123 IM a structuré l’ensemble du financement de l’opération en s’appuyant sur un pool bancaire mené par deux co-arrangeurs (Caisse d’Epargne CEPAC et BP Méditerranée) complété par un fonds de dette privée (SP Gestion).

« Il s’agit d’une opération structurante pour 123 IM et nous avions à cœur de nous entourer de partenaires de qualité sans le concours desquels cette opération n’aurait pu être réalisée » poursuit Pierre Dupuy-Chaignaud.

5 EHPAD de qualité situés dans les Bouches du Rhône

Les 5 EHPAD concernés par l’opération se situent à Marseille pour 4 d’entre eux et en périphérie immédiate de la ville pour le dernier. Il s’agit d’actifs matures disposant de taux d’occupation élevés et de très bons emplacements.

La résidence les Epis d’or, située dans le 12ème arrondissement de Marseille, entièrement rénovée en 2014, dispose de 80 lits et affiche un taux d’occupation de 97% sur l’année 2016.

La résidence Marseillane, située dans le 11ème arrondissement de Marseille sur les berges de l’Huveaune, dispose de 94 lits et affiche un taux d’occupation de 93% sur l’année 2016.

La résidence Mazargues, située dans le 9ème arrondissement de Marseille, au pied du massif des calanques de Marseille, dispose de 85 lits et affiche un taux d’occupation de 96% sur l’année 2016.

La résidence Sainte-Anne, située dans le 8ème arrondissement de Marseille, en plein cœur du quartier villageois de Sainte-Anne, dispose de 67 lits et affiche un taux d’occupation de 99% sur l’année 2016.

La résidence l’Arbois, située à Velaux, au nord de Marseille et non loin de l’étang de Berre, dispose de 90 lits et affiche un taux d’occupation de 97% sur l’année 2016.

« 123 IM disposait déjà de 370 lits d’EHPAD dans la région PACA. Cette opération permet de renforcer notre ancrage régional en augmentant notre capacité d’accueil à 786 lits. C’est également l’occasion pour Medeos de se hisser à la place de leader régional en ajoutant des établissements aux emplacements privilégiés, de construction ou de rénovation récente et qui affichent des taux d’occupation supérieurs à 95% » assure Pierre Dupuy-Chaignaud.

Medeos, un acteur de référence en PACA

Créé en 1992 par Didier Germain, le Groupe Medeos est aujourd’hui le 11ème Groupe privé d’EHPAD en France. Avec notamment 27 EHPAD (1.842 lits), 9 résidences services (278 lits), une maison d’accueil spécialisée et une clinique SSR sous gestion, Medeos propose différents types de logement aux personnes âgées en fonction de leur degré d’autonomie et fait partie des acteurs de référence dans le domaine de la dépendance-santé dans la région PACA.

En plus des activités de gestion d’établissements, le Groupe opère dans l’aide à domicile, la distribution de repas, la vidéosurveillance et tout autre service pouvant faciliter le quotidien des personnes dépendantes, faisant de Medeos un Groupe complet et intégré autour de la prise en charge de la dépendance des séniors.

La dépendance-santé, un des secteurs de prédilection d’123 IM

Depuis 2009, 123 IM finance l’acquisition de murs et d’autorisations d’EHPAD et de résidences pour séniors situés dans des emplacements de qualité et dont la taille est comprise entre 30 et 150 lits. L’objectif est d’acquérir et d’exploiter des établissements matures bénéficiant de taux d’occupation élevés.

Pour y parvenir, 123 IM investit sous forme minoritaire ou majoritaire aux côtés de groupes d’exploitation d’EHPAD qui disposent d’une expérience solide et reconnue en matière de gestion d’établissements dans la dépendance-santé.

En totalité, ce sont plus de 200 M€ qui ont été déployés depuis 8 ans dans le secteur de la dépendance-santé dont 132 M€ dans les EHPAD.