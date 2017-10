Les Fonds gérés par 123 IM accompagnent à nouveau le développement du groupe Alliage Care dans l’acquisition d’un EHPAD situé en Gironde. Cet investissement réalisé aux cotés d’Alliage Care pour un montant investi de plus de 4,5 M€ renforce le partenariat capitalistique et opérationnel entre 123 IM et Alliage Care.