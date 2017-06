La recette d’un concept original et d’un succès prometteur

La société Les Toques Blanches du Monde a fondé sa marque sur une communauté de 10 500 Chefs à travers le monde. Grâce à leur compétence et leur savoir-faire, ils sélectionnent et cautionnent pour la première fois des produits d’excellence issus des terroirs du monde et élaborés par des producteurs passionnés qui créent les recettes Les Toques Blanches du Monde.

Les produits sont commercialisés en retail, en France et à l’international, dans des displays gastronomiques adaptés, afin de faciliter la compréhension des consommateurs. L’objectif est de rendre accessible à tous « le bien manger » et le meilleur de la gastronomie du monde.

« La force de l’offre des Toques Blanches Du Monde réside dans sa capacité à proposer une version haut de gamme de chaque produit du quotidien, soigneusement sélectionné de façon à créer une marque premium qui fonctionne comme un ensemble indissociable. En termes de canaux de distribution, nous aspirons à être présents dans les rayons des grandes et moyennes surfaces, en France comme à l’internationale » explique Patrick Marché, Président fondateur des Toques Blanches du Monde.

Un développement en phase d’accélération

Au mois de décembre 2015, la société Les Toques Blanches du Monde a signé un contrat de référencement national avec le groupe Monoprix puis avec le groupe Carrefour. LTBM compte également 5 nouvelles enseignes, comme Franprix, système U, Intermarché et Casino, lui ouvrant ainsi une visibilité et une force de distribution potentielle dans plus de 1500 magasins en France. D’autres contrats sont en cours de négociation à ce jour avec différents groupes distributeurs.

La distribution des produits LTBM à l’international constitue également un axe de développement majeur de la société. A ce titre LTBM a signé un contrat de référencement avec Carrefour International afin de pouvoir se développer rapidement à l’étranger en visant principalement les communautés d’expatriés e t les CSP+ au sein des pays concernés. LTBM est également distribué avec Danube en Arabie Saoudite et le groupe Delhaize en Roumanie.

« Grace à ces contrats de distribution, la société a atteint un point charnière de son développement. En effet, cette nouvelle étape consiste à assurer les approvisionnements des différents points de ventes individuels en France et nécessite donc des ressources humaines et logistiques plus importantes. Notre volonté est d’accompagner cette jeune entreprise lyonnaise pour déployer un arsenal logistique solide autour de la sélection et de la distribution en France et à l’international de produits gastronomiques de qualité » précise Johann Devaux, Directeur Associé chez 123 IM.

« Au niveau de nos fournisseurs, nous avons déjà anticipé la montée en puissance de la production et nos producteurs partenaires sont prêts à répondre à une augmentation du rythme et des volumes des commandes. Il en est de même pour notre prestataire logistique qui possède les capacités nécessaires à l’accélération de l’activité » poursuit Patrick Marché.

Cette levée de fond va permettre à la société de continuer à gagner des parts de marché en France auprès des leaders du retail et de poursuivre le déploiement à l’international de son concept novateur.