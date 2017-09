Cette entrée au capital consiste à accélérer le développement de Yukadi Villages par des investissements significatifs dans la montée en gamme des deux sites existants (infrastructures et mobil-homes). Cette première étape doit permettre au Groupe de mieux asseoir sa stratégie de croissance externe par la suite, à travers la réalisation de nouvelles acquisitions en France.

Un Groupe entrepreneurial avec des ambitions de croissance

Créé par Stéphane Cléach en 2006, le Groupe Yukadi Villages, compte à ce jour 99 salariés dont 25 permanents, détient et exploite pour l’heure, deux campings en France.

Le premier, Le Logis, est un camping 3 étoiles situé à Saint-Palais-sur-Mer à 600 mètres de la plage sur la Côte de Beauté, en Charente-Maritime. Acquis par Stéphane Cléach en 2003, cet établissement d’hôtellerie de plein-air, totalise 642 emplacements répartis sur une pinède de 17 hectares et propose à ses clients, essentiellement Français et Néerlandais, un panel de services et d’activités de plein-air.

Le second établissement, Le Domaine du Château de Drancourt est un camping 5 étoiles de 333 emplacements situé dans la baie de Somme et installé sur un terrain de 25 hectares. Détenu et exploité par le Groupe depuis 2011, cet établissement labélisé Les Castels (label de campings 4 et 5 étoiles), dispose de services haut de gamme pour une clientèle plus internationale.

« Nous avons pour objectif d’accélérer notre croissance organique grâce à la montée en gamme de notre offre suite à une refonte des infrastructures des sites. Je suis donc honoré de la confiance accordée par les investisseurs pour restructurer l’organisation de notre groupe, tout en conservant la culture familiale et le dynamisme qui font l’essence de Yukadi » relève Stéphane Cléach, Président et Fondateur du Groupe Yukadi Villages.

Un développement en 2 étapes pour faire du Groupe Yukadi Villages une plateforme d’exploitant de référence en France

Aujourd’hui, le Groupe Yukadi Villages souhaite poursuivre son développement en 2 étapes.

D’abord par croissance organique en améliorant et en rénovant notamment les infrastructures et les mobil-homes des établissements détenus. Ensuite en réalisant des opérations de croissance externe pour devenir un acteur de référence en France dans les campings milieu/haut de gamme familiaux.

« Dans cette opération, nous accompagnons un professionnel chevronné puisque Stéphane Cléach, lui même fils d’exploitant de campings, exerce dans le secteur de l’hôtellerie de plein air depuis plus de 20 ans. Il entre donc parfaitement dans les critères de sélection de nos opérateurs, avec un esprit entrepreneurial développé. Enfin, il est accompagné depuis 6 ans par Entrepreneur Venture qui investit de nouveau à nos côtés pour relever le potentiel de création de valeur du Groupe Yukadi » précise Pierre Dupuy Chaignaud, Directeur Associé chez 123 IM.

Les campings Le Logis et le Domaine de Drancourt, qui bénéficient des notes respectives de 4/5 et 3,5/5 sur Tripadvisor, disposent chacun d’un parc de mobil-homes relativement daté. En effet, depuis leurs reprises en 2003 et en 2011, les investissements ont été portés en partie sur la transformation des emplacements nus pour accueillir les mobil-homes ainsi que sur la création d’un parc aquatique neuf pour Le Logis. Ainsi, certains mobil-homes ont plus de 9 ans et ne correspondent donc plus aux attentes de la clientèle. Concernant Le Domaine de Drancourt, bien que la beauté du site et la qualité des emplacements spacieux et bien entretenus sont appréciés des clients, le management prévoit de déplacer et reconstruire partiellement l’espace aquatique, relativement petit pour un camping de ce standing, de mettre aux normes le reste des installations (mini golf, sanitaires,…) et d’augmenter le nombre de mobil-homes pour proposer un service de meilleur qualité.

« Notre investissement permettra d’apporter les fonds propres nécessaires afin d’effectuer des travaux de rénovation des infrastructures majeurs et de renouveler les parcs de mobil-homes des deux établissements. L’objectif vise donc une montée en gamme du camping Le Logis et dans le même temps, une amélioration de la satisfaction de la clientèle et une mise aux standards pour Le Domaine de Drancourt, qui dispose du label Les Castels » assure Pierre Dupuy Chaignaud.

Le repositionnement doit permettre à terme à ces deux établissements d’augmenter leur taux d’occupation et in fine, améliorer leur rentabilité.

« Dans un second temps, l’objectif de cette entrée au capital est d’accompagner Yukadi Villages dans sa stratégie de croissance externe afin de constituer une plateforme d’exploitation de campings milieu et haut de gamme familiaux en France et gagner en visibilité » poursuit Pierre Dupuy Chaignaud.

Le camping, un des secteurs de prédilection d’123 IM

Depuis plus de 6 ans, les gérants d’123 IM ont identifié l’industrie touristique comme un secteur porteur et d’avenir. 123 IM a déployé près de 250 M€ dans l’industrie touristique.

Plus particulièrement, depuis 2010, 123 IM a déployé près de 200 M€ dans les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme de plein-air grâce à des partenariats de qualité et à un accès privilégié aux opportunités d’investissement.

Ces investissements, réalisés aux côtés de partenaires spécialisés disposant d’une expérience solide et reconnue, ont pour objectif d’accompagner des partenaires exploitants dans la montée en gamme de leurs établissements en soutenant leurs opérations de rénovation, ou de passage sous enseigne. 123 IM accompagne également ces opérateurs dans leur stratégie de croissance externe avec l’acquisition d’établissements auprès d’indépendants.

« Nous avons été en quelque sorte les précurseurs en tant qu’investisseur dans l’hôtellerie de plein-air. En effet, depuis plus de 6 ans, nous investissons dans des campings en nous focalisant exclusivement sur des établissements de taille importante (entre 300 et 500 emplacements), haut-de-gamme (4-5 étoiles) et situés dans des régions très touristiques. Ce nouvel investissement illustre donc parfaitement nos convictions » conclut Xavier Anthonioz Président du Directoire d’123 IM.