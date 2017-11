Une opération structurante pour accompagner un grand nom du théâtre

123 IM et Entrepreneur Venture s’associent afin d’accompagner le développement du Groupe Pascal Legros, exploitant déjà plusieurs salles de spectacle de la capitale.

Cet investissement significatif permettra de créer des synergies entre les différents établissements exploités par le Groupe, et de reprendre le théâtre Edouard VII appartenant à Bernard Murat, qui reste directeur artistique du lieu.

En plus des 718 places, le Théâtre Edouard VII dispose d’un restaurant d’une belle capacité et bénéficiant d’une très belle terrasse.

« Nous sommes très heureux d’accompagner, aux côtés d’Entrepreneur Venture, le développement du groupe de Pascal Legros un professionnel réputé et historique du secteur qui déploie une stratégie claire : devenir un acteur incontournable sur le marché parisien et en région. Ses théâtres sont devenus de véritables références. La mutualisation des forces administratives et commerciales permettra de dégager davantage de moyens pour la création et le développement artistique. De plus, à travers Les Théâtrales, entité du Groupe PLD, les pièces produites à Paris feront l’objet de diffusions en région, générant ainsi des revenus additionnels pour le groupe » assure Johann Devaux, Directeur Associé chez 123 IM.

Au-delà d’une complémentarité de la ligne éditoriale entre les 4 différents théâtres, l’ensemble des établissements totalisent 2 551 fauteuils, à la suite de la reprise du théâtre Edouard VII.

« Nous avons été séduits, comme 123 IM, tant par l’expertise et l’expérience des dirigeants du Groupe PLD que par l’ambition de leur projet de développement. De plus, notre connaissance des industries culturelles et digitales va nous permettre de les accompagner dans leur stratégie commerciale. » déclare Bertrand Folliet, Associé chez Entrepreneur Venture.

Le Groupe Pascal Legros, un acteur historique du monde du spectacle

Créé en 1992 par Pascal Legros, le Groupe éponyme est un acteur historique en France de la production et la diffusion théâtrale. Son savoir-faire réside dans sa capacité à produire des spectacles de qualité avec une ligne éditoriale volontairement éclectiques pour toucher un public de plus en plus vaste et à les diffuser à Paris comme en Région. Le Groupe Pascal Legros est présent sur toute la chaîne de valeur du secteur, que ce soit la production de spectacle, la diffusion en France et dans les pays francophones, et l’exploitation avec désormais 4 salles le théâtre des Nouveautés (585 places), le théâtre Hébertot (détenu à 50% avec Francis Lombrail) (627 places), le théâtre Fontaine (621 places) et Edouard VII (718 places)

« C’est une étape structurante pour notre Groupe qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le secteur de la production et diffusion du spectacle vivant à Paris et en Région. Cette opération menée par Dominique Lambert rompu aux financements dans le secteur du théâtre nous permet en association avec Bernard Murat, 123 Investment Managers et Entrepreneur Venture d’entamer une phase de fort développement avec une offre à destination d’un large public à Paris et en région » déclarent Pascal Legros et Maria Martins, Directrice déléguée du Groupe.

Le théâtre Edouard VII, une institution parisienne prestigieuse

Situé au cœur de Paris, entre la Madeleine et l’Opéra Garnier, le théâtre Edouard VII est initialement inauguré en 1913 comme un cinéma, parrainé par le Roi d’Angleterre Edouard VII qui, amoureux de Paris et de ses divertissements, souhaitait apporter sa contribution à la vie parisienne. C’est en 1916 que ce lieu mythique cède la place aux représentations théâtrales. Il peut accueillir aujourd’hui plus de 700 spectateurs par représentation et dispose d’un restaurant de 60 couverts, le Guitry, en référence à Sacha Guitry, figure emblématique du théâtre.

« Le théâtre Edouard VII bénéficie d’une image haut de gamme et repose sur des talents fidèles. De plus, il dispose d’un nombre de fauteuils élevé pour le centre de Paris et de locaux en très bon état. Il affiche également de très bonnes performances historiques, avec un taux de remplissage élevé. Enfin et surtout, Bernard Murat qui reste associé dans le projet est un véritable entrepreneur du monde du théâtre, qui possède une bonne vision et qui est capable de mener à bien de grands projets artistiques » relève Johann Devaux.