Depuis son lancement en 2015, 1001PACTpropose aux particuliers une alternative aux placements traditionnels en leur permettant d’investir dans des entreprises non cotées qui portent une innovation sociale ou environnementale.

Fidèle à sa ligne directrice, la start-up diversifie aujourd’hui son offre de placements en intégrant Energie Partagée sur sa plateforme. Cet outil d’investissement collecte l’épargne des citoyens pour l’investir directement au capital de projets de production d’énergie renouvelable locaux.

« Energie Partagée correspond entièrement à nos valeurs, notamment leur vision impliquant les citoyens, les incitant à se réapproprier leur production d’énergie d’origine renouvelable, au niveau local" explique Eva Sadoun, cofondatrice de 1001PACT quant à ce choix.

En se rapprochant de 1001PACT, Energie Partagée souhaite mobiliser au-delà des publics convaincus et militants et collecter 1 million d’euros supplémentaire afin de poursuivre son développement. Les actions souscrites sont orientées vers des projets 100% renouvelables, majoritairement pour l’achat d’équipements et biens matériels. Les revenus issus de la vente d’énergie permettent de rémunérer les investisseurs. A titre d’exemple en 2015, cela représente 65% dans l’Eolien, 26% dans le Solaire, 3% dans la Biomasse, et 0.8% dans l’Hydraulique.

Un placement liquide, sécurisé, avec une rentabilité attractive

Pour les actionnaires solidaires, ce type de placement liquide offre des perspectives de retour sur investissement de 2 à 4% annuel à moyen terme et leur permet de diversifier leur portefeuille de manière sécurisée. « La variété des projets soutenus permet d’assurer unlissage des risques, et assure des rendements propres à sécuriser la stabilité économique de l’entreprise, et donc les investissements des actionnaires » explique Eva Sadoun. Autre différenciation avec les placements initialement proposés par 1001PACT, les actionnaires souhaitant se retirer peuvent le faire librement chaque année.