40 logements sociaux et un lot commercial dans le Var : programme commercialisé à 100%

Cette opération, « Les Jardins de Theresius », de 40 logements sur 5 étages avec un commerce en rez-de-chaussée se trouve en plein centre-ville de Saint-Laurent-du-Var (06). Elle est réalisée en co-promotion par Bgroupe (filiale du groupe Argo) et Rgroupe. Tous les logements du programme ont déjà été vendus en bloc à des bailleurs sociaux : 27 à Logis Familia et 13 à PERL.

Cette levée de 800 000 € propose 9% de rendement annuel sur une durée d’investissement de 18 mois. Ces fonds permettront au promoteur de financer une partie de l’acquisition foncière et une partie des travaux.

Le promoteur avait déjà fait appel à Fundimmo pour le programme « Les Résidences de Camille » à Sainte-Luce-sur-Loire (44) début 2017 pour un montant de 500 000 €.

Un immeuble collectif de 49 logements dans les Yvelines

Située à Aubergenville (78), l’opération « La Résidence Le Castellane », est portée par le promoteur JMP Expansion, qui cherche à lever 650 000 € pour refinancer une partie de ses fonds propres.

La résidence compte 49 logements du T1 au T4, ainsi que 43 places de stationnement en sous-sol et 36 en extérieur. Cette levée offre un rendement annuel de 10% pour une durée d’investissement de 18 mois.

Aubergenville est à seulement 40 minutes de Paris avec la ligne J du transilien, et le prolongement du RER E permettra bientôt de se rendre directement à La Défense.

Fundimmo poursuit son développement

« Avec ces deux programmes, Fundimmo confirme sa capacité à financer des opérations au besoin de financement de plus en plus important », déclare Stéphane Bombon, Président et co-fondateur de Fundimmo.

Par ailleurs, six projets ont reçu l’agrément du comité consultatif Fundimmo et seront mis en ligne dans les prochaines semaines pour un montant global de 2,5 millions d’euros.