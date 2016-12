Sébastien Denry, Investment Specialist, Quant Equity, THEAM

Sébastien Denry est Investment Specialist chez THEAM, le partenaire de BNP Paribas Investment Partners spécialisé en gestion Protégée, Indicielle et Modélisée. Sébastien est en charge du développement des solutions quantitatives actions de THEAM auprès des clientèles institutionnelles et de particuliers.

Sébastien a initié sa carrière chez BNP Paribas Asset Management en 2009 et a rejoint les équipes de SIGMA en 2010 en tant que Spécialiste Produits sur les fonds Indiciels et les ETFs. En novembre 2015, il est nommé Investment Specialist Quant Equity, en charge du développement de l’offre Smart Beta de THEAM.

Sébastien est diplômé de l’ESSEC.