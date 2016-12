Le groupe Klesia vient de boucler une émission de dette subordonnée remboursable dans un format solvabilité 2.

Cette émission porte sur un montant de 160 millions d’euros sur 10 ans à un taux d’intérêt de 5,375 %. Le montant souscrit a dépassé celui de l’émission.

Cette émission apporte des fonds propres de qualité (niveau 2) et accompagnera le développement de Klesia.

Les investisseurs institutionnels provenant d’horizons divers (banques, assureurs et fonds d’investissements français et étrangers) ont ainsi témoigné de leur confiance dans le groupe et ses projets